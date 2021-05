Veste proasta la varful sistemului, odata cu pensionarea colonelului Dumitru Voroneanu. Și asta nu cumva pentru ca omologii de alte servicii secrete ar regreta cumva profesionalismul sau colaborarea celui care in ultimii ani a condus structura de contrainformații a Servicului de Protecție și Paza parca ”prea ca la țara”… Ci doar pentru ca Voroneanu ”Cocarț” […] The post Șoc la SPP: ”Milo” de la DIC, in locul lui ”Cocarț”! first appeared on Ziarul National .