- Mii de slovaci intentioneaza sa demonstreze vineri impotriva coruptiei, la exact doi ani de la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, si cu o saptamana inaintea alegerilor parlamentare din Slovacia, programate pentru 29 februarie, transmit TASR…

- Unul dintre cei patru indivizi acuzati de uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak a descris in detaliu crima pentru care pledeaza vinovat in procesul care are loc la Pezinok, in apropiere de Bratislava.

- Unul dintre cei patru indivizi acuzati de uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak a descris, luni, in detaliu, crima pentru care pledeaza "vinovat" in procesul care are loc la Pezinok, in apropiere de Bratislava, scrie AFP.

- Un tribunal din Slovacia a condamnat luni, la 15 ani de inchisoare, un barbat acuzat de implicare in uciderea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, in februarie 2018, crima care a declansat ample proteste...

- Unul dintre inculpatii in asasinarea jurnalistului de invetigatie Jan Kuciak si a partenerei sale in Slovacia in 2018 a fost condamnat la 15 ani de inchisoare in cadrul unei intelegeri prin care a pledat vinovat, incheiate luni, a anuntat o purtatoare de cuvant a tribunalului care a organizeaza procesul,…

- Unul dintre inculpatii in asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale in Slovacia in 2018 a fost condamnat la 15 ani de inchisoare in cadrul unei intelegeri prin care a pledat vinovat, incheiate luni, a anuntat o purtatoare de cuvant a tribunalului care a organizeaza procesul,…

- Un tribunal din Slovacia a condamnat, luni, la 15 ani de inchisoare un barbat acuzat de implicare in uciderea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, in februarie 2018, crima care a declansat ample proteste anticoruptie, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Procesul impotriva omului de afaceri slovac Marian Kocner si a trei complici ai acestuia, acuzati de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, va incepe la 13 ianuarie anul viitor, a stabilit joi Tribunalul penal special de la Pezinok, langa Bratislava, in cadrul unei…