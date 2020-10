Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, joi, in sistem video-conferinta, la Forumul Global de Securitate GLOBSEC, organizat la Bratislava, Slovacia, ocazie cu care a vorbit despre impactul pandemiei asupra tendintelor globale. El a fost invitat sa vorbeasca in cadrul panelului consacrat…

- Bulgaria isi recheama pentru consultari ambasadorul din Belarus, a anuntat joi sefa diplomatiei bulgare, Ekaterina Zaharieva, citata de Reuters. 'Prin aceasta decizie ne exprimam solidaritatea si sprijinul pentru partenerii nostri din UE - Lituania si Polonia', a scris Zaharieva pe Twitter,…

- Institutul Robert Koch pentru boli infectioase a publicat miercuri o noua evaluare pe site-ul propriu. Regiuni din alte tari au fost adaugate la randul lor pe lista de carantina, respectiv din Olanda, Bulgaria, Croatia, Lituania, Slovacia, Slovenia si Ungaria. Insula franceza Corsica a fost eliminata…

- "Situatia este extrem de grava si consider ca trebuie sa adoptam masuri foarte radicale si foarte indraznete", a declarat seful guvernului slovac, Igor Matovic, la finalul unei reuniuni a celulei de criza din tara sa. Masura ar urma sa fie adoptata de guvern miercuri si ar fi a doua de acest gen…

- Extrem de bogatul om de afaceri Marian Kocner, acuzat de comandarea asasinarii lui Jan Kuciak, un jurnalist de investigatie, in februarie 2018, care a tulburat Slovacia, a fost achitat, joi, de aceasta crima de catre Tribunalul din Pezinok (vest), relateaza AFP.

- Nationala de volei feminin under 17 a Romaniei va participa la Campionatul European din acest an, reprogramat din cauza pandemiei, intre 1 si 9 octombrie, la Podgorica (Muntenegru), potrivit news.ro.Citește și: DOCUMENTE EXPLOZIVE - Apa pretins potabila de la fantanile publice din Sectorul 2 NU ESTE…

- Ultrașii peluzei ”Sepcile Roșii” l-au condus pe ultimul drum pe Gabi Jula. Fostul simbol al Universitatii a decedat la doar 40 de ani, in data de 22 august, in Germania, in urma unui stop cardio respirator.

- Potrivit presedintelui acestei Comisii de ancheta, senatorul PSD Radu Oprea, agenda incarcata a ministrului si o deplasare in tara l-au impiedicat pe acesta sa vina marti in Parlament. Radu Oprea a precizat ca urmatoarea invitatie la audieri pentru ministrul Vela este pentru marti, 1 septembrie,…