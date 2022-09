Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele ISU au intervenit duminca in 20 de cazuri, pentru indepartarea copacilor cazuti si a elementelor de constructie desprinse de vantul care se manifesta in Capitala si in judetul Ilfov. ”Intervenim pentru gestionarea situatiilor de urgenta aparute ca urmare a intensificarii vantului in Bucuresti…

- Situație revoltatoare in București! In secția de pediatrie oncologica de la Fundeni, copiii care au leucemie sau o alta de forma de cancer nu au apa calda si sunt nevoiți sa se spele la lighean, de multe ori cu apa rece, fie sa foloseasca șervețele umede. Exista bai cu boiler pe holul saloanelor,…

- Eleva de 16 ani injunghiata, in prima zi de școala, de o alta fata: Conflictul ar fi pornit din cauza unui baiat Eleva de 16 ani injunghiata, in prima zi de școala, de o alta fata: Conflictul ar fi pornit din cauza unui baiat O adolescenta, in varsta de 16 ani din municipiul București a ajuns la spital…

- Nici bine nu a inceput anul școlar, ca pe langa informații despre festivitațile organizate cu ocazia deschiderii cursurilor și nelipsitele deja mesaje ale politicienilor, s-a aflat despre un caz de-a dreptul șocant ce a avut loc in București. Chiar in prima zi de școala, o eleva in varsta de 15 ani…

- Capitala irosește apa cu succes. Aspersoarele din sectoarele 3 și 6 uda haotic tot ce le sta in cale. Șoferii se aleg cu mașinile spalate gratuit, iar cei merg pe trotoar sau prin parc pot face și... un duș rece. Asta in timp ce sute de mii de romani au gradinile uscate și primesc apa cu porția doar…

- Barbatul in varsta de 69 de ani calatorea cu un tren privat al companiei Astra Trans Carpatic, care a plecat din Brasov spre Capitala. Din cauza caldurii și a aglomerației, acesta a lesinat de doua ori si a fost coborat de restul calatorilor la Gara Predeal, scrie publicația Brașov.net . Martorii au…

- Serviciul de ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat in weekendul trecut 3.660 de solicitari, mai mult de jumatate fiind urgente. In 151 de cazuri a fost vorba despre persoane carora li s-a facut rau pe strada. Weekendul trecut, in Capitala au fost inregistrate temperaturi – record, care au depașit,…

- Secția de arși a Spitalului de Urgența pentru copii Grigore Alexandrescu, de langa Piața Victoriei, este nou construita, in 2006. „Asta ridica o problema uriașa: cum sa faci in 2006 un proiect fara sistem centralizat de aer condiționat? Chiar daca ne pica banii din cer, actualii oameni care conduc sanatatea…