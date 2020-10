Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Terapie Intensiva dedicata bolnavilor de Covid-19 de la Spitalul Județean din Galați este plina. Cele 14 paturi sunt ocupate de pacienți in stare grava, iar conducerea spitalului cauta soluții pentru a gasi noi spații. In alte spitale galațene mai sunt foarte puține locuri pentru pacienți,…

- Secția de Terapie Intensiva dedicata bolnavilor de Covid-19 de la Spitalul Județean din Braila este plina. Cele opt paturi sunt ocupate de pacienți in stare grava, iar conducerea spitalului cauta soluții pentru a gasi noi spații. In spitalul nu mai sunt locuri decat pentru bolnavii cu forme ușoare,…

- Profesorul timisorean Dorel Sandesc este vicepreședintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva și membru, alaturi de alți 8 doctori, al Comisiei pentru Management Clinic și Epidemiologic al COVID-19. El povestește cateva episoade care i-au marcat pe colegii sai din secțiile ATI unde sunt…

- In condițiile celui mai prost finanțat sistem sanitar din Europa, este un paradox mortalitatea mica in Romania din cauza Covid-19, a declarat la Digi24 Dorel Sandesc, vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva.

- Timișoara nu mai are locuri disponibile in secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de COVID-19, iar pacienții vor fi duși la unitatea mobila care vine de la Galați. Conform ultimei raportari...

- Pneumonia este principala cauza de deces in urma infectarii cu noul coronavirus, precizeaza presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, profesor doctor Serban Bubenek. Iar aceasta poate evolua spre insuficienta respiratorie. El mai spune ca la pacientii cu COVID-19, tratati in…

- Cate paturi ATI are Romania? Depinde cine intreaba și pe cine. Cum de numarul testelor pozitive ramane același și cand se fac de trei ori mai multe? Depinde cine raspunde. Sa derulam spre inceputul pandemiei in Romania. Victor Costache, pe-atunci ministrul sanatatii, martie 2020: “In Romania avem 4.000…

- Doar 73 de paturi de Terapie Intensiva, dedicate exclusiv COVID-19, s-au adaugat din mai și pana azi in tot sistemul public de sanatate, insa nici acestea noi. De la 1.283 de paturi pentru COVID am crescut la 1.356, dar am facut asta luand paturi de la restul afecțiunilor cu nevoi ATI.Ce s-a facut bine:…