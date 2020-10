In multe spitale din țara situația este critica din cauza lipsei de paturi pentru pacienți. Managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara recunoaște ca unitatea medicala s-a aflat chiar in situația de a refuza sa interneze un copil de doar 10 ani. „Noi am refuzat un copil de 10 ani și ni s-a rupt sufletul pentru ca nu mai avem locuri”, a spus managerul spitalului „Victor Babeș”, la Realitatea Plus, potrivit B1 TV. Medicul Cristian Oancea atrage atenția ca in spitale nu sunt suficiente locuri pentru a trata toți pacienții. „Prin mediatizarea acestor cazuri, incerc sa atrag atenția prin ce trecem.…