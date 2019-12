Pe drumurile naționale, insa circulația se desfașoara normal, fara probleme cauzate de starea vremii sau a carosabilului. Utilajele Directiei Regionale de Drumuri si Poduri din intreaga tara sunt in acțiune in zonele afectate de ninsori, fiind dotate cu lama și raspanditor de material antiderapant. Amintim ca judetele din Moldova se afla sub informare meteo de precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare pana maine, la ora 10.00. SITUATIA DRUMURILOR NATIONALE SI A AUTOSTRAZILOR DIN ROMANIA (Radio Iasi/Andreea Drilea/FOTO radioiasi.ro)