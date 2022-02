Site-ul de știri Sputnik.md, cunoscut pentru propaganda facuta Moscovei, a fost interzis oficial in Republica Moldova. Deși Romania nu a anunțat o astfel de decizie, nici la noi site-ul nu mai poate fi accesat din Google Chrome, de pe Iphone și Android. Directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova (SIS) a emis sambata ... The post Site-ul Sputnik.md, interzis in Moldova. Publicatia propagandei ruse nu mai poate fi accesat nici in Romania appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .