Sistemul de tuneluri ale Hamas, avariat de 500 de proiectile israeliene (surse) Armata israeliana a declarat ca a utilizat circa 500 de proiectile lansate simultan de avioane si de artileria israeliene in cursul recentului sau atac asupra sistemului de tuneluri din Fasia Gaza, relateaza sambata DPA. Un ofiter de rang inalt a declarat sambata ca 160 de avioane de lupta de tipul F-16 si F-35 au luat parte la atacul asupra asa-numitului sistem de tuneluri "Metroul din Gaza" in timpul noptii de joi spre vineri. Nu se stie daca vreun combatant Hamas a fost ucis in cursul acestei operatiuni. "Dar ar putea fi sute", a spus ofiterul israelian, sub rezerva anonimatuljui. Media straine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

