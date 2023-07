Sisteme de apărare antiaeriană românești ajung în Moldova Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi amplasate radare romanești moderne de aparare antiaeriana. Acest lucru va permite borarea rachetelor care intra in spațiul aerian al țarii. Raderele sunt ultramoderne și puternice, iar acestea vor ajunge atat in sistemul romanesc, cat și cel mai probabil in cel ucrainean, declara fostul ministrul al Apararii, Anatol Șalaru, transmire stiri.md . „Acum se instaleaza radare foarte moderne, puternice, care vor fi integrate in intregul sistem romanesc si, probabil, in cel ucrainean. Pana acum, nu exista alta posibilitate de a desfașura sisteme de aparare aeriana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

