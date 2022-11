Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea societații Materom SRL invita publicul interesat la ședința de consultare a populației pentru documentația "PUZ – Stabilire zona funcționala de servicii pentru construire cladire administrativa, pavilioane multifuncționale, amenajare parcare auto, imprejmuire teren și branșare la utilitați"…

- Consilierii locali au aprobat joi, 29 septembrie, modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Targu Mures nr. 155/ 2022 referitoare la aprobarea regulamentului temporar privind activitatea de comerț ambulant/ stradal și prestarea de servicii pe raza Gradinii Zoologice și a Platoului Cornești.…

- Incepand cu data de 24 septembrie, autobuzele de transport public local nu vor mai circula catre Gradina Zoologica din Targu Mureș. "2022 este al doilea an cand am pus la dispoziție autobuz catre Platoul Cornești. Pe masura ce toamna și-a intrat in drepturi și vremea a devenit mai rece, tot mai puține…

- Asociația Studențeasca de Neuroștiințe Targu Mureș iși anunța inceputul activitații printr-un eveniment de deschidere menit sa starneasca curiozitatea publicului. Evenimentul va imbina arta și cultura cu domeniul medical, creand astfel o descriere completa a ceea ce inseamna Targu Mureșul: tradiție,…

- Peste de 800 de titluri, 80 de carți-eveniment, cele mai noi aparitii, bestsellerurile ultimelor luni și lansari de carte, lecturi publice, dialoguri și sesiuni de autografe, prilej de intalnire cu Radu Paraschivescu, Sabina Fati, Alexandru N. Stermin, Ioana Bot, Lidia Bodea, Istvan Teglas, Denisa Comanescu,…

- Compania Aquaserv SA Sucursala Reghin anunta consumatorii ca din cauza unor lucrari programate pe reteaua de distributie se sisteaza furnizarea apei potabile, in data de 19 septembrie 2022, intre orele 9.00 – 15.00 (estimare), in urmatoarele zone din Reghin – strada Salcamilor și Gurghiului. "Atragem…

- Compania Aquaserv SA anunta consumatorii ca pentru efectuarea unor lucrari pe rețeaua de distribuție apa potabila, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 1 septembrie 2022, intre orele 23.00 – 5.00 (estimare), in urmatoarele zone: Targu Mures – cu exceptia urmatoarelor zone: Platoul Cornești,…