Sirienii ies la urne în zonele controlate de regim pentru alegerile prezidenţiale Sectiile de votare s-au deschis miercuri dimineata in zonele controlate de guvern din Siria, pentru alegerile prezidentiale care urmeaza sa-i asigure presedintelui Bashar Al-Assad un al patrulea mandat succesiv, relateaza dpa si AFP. Sectiile de vot s-au deschis la ora locala 07:00 (04:00 GMT) in teritoriile controlate de regim, adica circa doua treimi din Siria, si urmeaza sa se inchida la ora locala 19:00, rezultatele fiind asteptate in 48 de ore. Potrivit Ministerului de interne sirian, in zonele guvernamentale au fost amenajate peste 12.000 de birouri de vot, iar tara numara oficial peste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

