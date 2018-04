Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de rezolutie stipula condamnarea de catre Consiliul de Securitate a "agresiunii SUA si aliatilor sai impotriva Republicii Arabe Siriene" si cerea "incetarea imediata si fara intarziere a agresiunii impotriva" regimului de la Damasc. Statele Unite sunt pregatite sa atace din nou daca…

- "Aceasta actiune colectiva transmite un mesaj clar: comunitatea internationala nu va bate in retragere si nu va tolera folosirea de arme chimice", a declarat Theresa May intr-o conferinta de presa, adaugand ca atacurile au fost "deopotriva juste si legale". "Nu a fost vorba de o interventie…

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc. BOMBARDAMENT in SIRIA.…

- Statele Unite și aliații lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar regimul de la Damasc susține ca a doborat “un numar semnificativ” dintre ele. Totodata, armata siriana a precizat ca unele rachete și-au ratat țintele și au lovit o baza militara in apropiere de Homs, ranind trei civili,…

- "Am absorbit atacul", a declarat oficialul pentru agentia de stiri Reuters. "Am primit o avertizare timpurie privind atacul de la rusi ... si toate bazele militare fusesera evacuate cu cateva zile in urma", a adaugat oficialul, care a precizat ca autoritatile efectueaza o "evaluare a daunelor materiale".…

- Razboi Siria. SUA, Marea Britanie și Franța au bombardat sâmbata dimineața mai multe locații din Siria unde se presupune ca se produc arme chimice, în cea mai mare operațiune anti-Bashar al Assad de pâna acum.

- Guvernul sirian se consulta cu aliatii privind amenintarea Statelor Unite cu o actiune militara si dispune de mai multe optiuni, a declarat miercuri Bouthaina Shaaban, consiliera a presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, intr-un interviu acordat unei televiziuni libaneze preluate de Reuters. Consiliera…

- Peste 500 de persoane au fost expuse la substanțe chimice in Douma, Siria, transmite Organizația Mondiala a Sanatații, care a condamnat presupusul atac chimic de sambata, atribuit de Occident regimului presedintelui Bashar al-Assad , citeaza Agerpres agențiile internaționale. OMS a cerut acces imediat…