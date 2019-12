Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem de rachete AGM-114 Hellfire modificat a fost folosit pentru a doua oara in cateva zile in nord-vestul Siriei impotriva unui vehicul aparținand unor islamiști, informeaza site-ul thedrive.com, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Jandarmerița batuta in timpul protestelelor din 10 august…

- Iranul dezvolta "rachete balistice cu capacitate nucleara", incalcand o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, au afirmat Germania, Marea Britanie și Franța, intr-o scrisoare comuna adresata secretarului general al ONU, potrivit AFP.

- Apararea antiaeriana siriana a ripostat la un "puternic atac" al aviatiei israeliene si a doborat mai multe rachete israeliene in apropiere de Damasc, a informat miercuri agentia oficiala de presa Sana, preluata de France Presse. La ora locala 01:20 (23:20 GMT), "avioane de razboi israeliene au lansat…

- Apararea anti-aeriana din Siria a atacat miercuri „obiectivele ostile” aflate deasupra Damascului, conform agenției locale de presa Sana, citata de site-ul postului Le Figaro, scrie Mediafax. „Apararea anti-aeriana a doborât țintele ostile de la sud de Damasc”,…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, promite o serie de scaderi de impozite pentru întreprinderi într-un discurs ținut luni la conferința CBI, cea mai importanta organizație patronala britanica, în plina campanie pentru alegerile legislative și cu ceva mai mult de doua luni înainte…

- ​​James Le Mesurier, co-fondatorul ”Caștilor Albe” și care a fost premiat chiar de Regina Angliei, a fost gasit mort în Istanbul. ”Caștile Albe”, organizație cunoscuta și ca ”Defensiva Civila a Siriei”, ajuta civilii care sunt afectați de forțele care se opun…

- Lovitura de teatru in Marea Britanie! Camera Comunelor a decis sambata sa amane votul asupra acordului privind Brexitul pana cand va fi adoptata legislatia prin care se va implementa acest acord, dar premierul Boris Johnson a declarat ca nu va negocia nu UE nicio noua amanare a Brexitului, potrivit…

- Forțele regimului sirian condus de Bashar Al-Assad au intrat luni în orașul-cheie Minbej (Manbij), din nordul Siriei, în cadrul unei mobilizari militare ce vizeaza contracararea ofensivei turce, a informat presa de stat siriana, potrivit AFP.„Unitați ale armatei au intrat în…