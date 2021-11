Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” solicita Guvernului sa reevalueze decizia de a deschide unitațile de invațamant ținand cont doar de numarul salariaților vaccinați, afirmand ca este o decizie care „ar putea transforma gradinițele, școlile și liceele in adevarate focare de infecție” și reprezinta „o discriminare majora intre angajații […] The post Sindicatele din educație acuza: Dezvaluirea procentului de angajați vaccinați dintr-o unitate de invațamant este abuziva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…