Sindicaliștii Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „SPIRU HARET” amenința ca vor protesta, in cazul in care Guvernul nu va decide, pana la adoptarea Legii Bugetului pe 2021, majorarea salariilor angajaților din invațamant, conform unui comunicat. “Le transmit, cu aceasta ocazie, membrilor Guvernului si Parlamentului Romaniei ca au timp pana la aprobarea Legii Bugetului sa faca analize, studii, audit in sistem. In conditiile in care pana atunci nu vor veni cu o pozitie publica privind salarizarea din sistemul de invatamant, membrii de sindicat ne-au solicitat sa incepem demersurile pentru…