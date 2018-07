Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Marina Procopie, cunoscuta pentru rolul din „Adela”, a murit. Anunțul a fost facut de catre Grupul de Acțiune pentru Monarhie și Democrație. Actrița Marina Procopie a pierdut...

- Lumea artistica este cutremurata. Doliu in CINEMATOGRAFIA romaneasca. O mare actrița murit in urma cu puțin timp Lumea artistica este cutremurata. Actrița Marina Procopie a murit, vineri, la varsta de 59 de ani. Vedeta era cunoscuta pentru filmul „Adela” din 1985. Marina Procopie a murit vineri, informeaza …

- Actrita Marina Procopie a pierdut lupta cu o boala grava. Actrita a fost diagnosticata de mai bine de 10 ani cu o afectiune neoplazica.Marina Procopie, cu numeroase roluri in teatru si film, era o sustinatoare a monarhiei. A jucat in Carol I, filmul lui Sergiu Nicolaescu, rolul reginei Elisabeta. Pentru…

- Indragostita pana peste cap de un fost sportiv englez, Bianca Dragușanu iși gasește timp și pentru Victor Slav, insa doar ca sa-i transmita diverse mesaje cu subințeles. (Cele mai bune oferte laptopuri) Bianca Dragușanu s-a aflat intr-un dialog care avea la baza perioada ce succede imediat o desparțire.…

- Doliu in politica romaneasca! Un fost ministru a incetat din viața Hildegard Puwak a murit la varsta de 68 de ani. Hildegard Puwak a fost ministru al Integrarii Europene. Anuntul a fost facut de o consiliera a lui Adrian Nastase. Hildegard-Carola Puwak (n. 16 septembrie 1949) este un fost deputat roman…

- Informatia a fost confirmata de presedinta Organizatiei de Femei din Bucuresti a PSD, Maria-Manuela Catrina. Hildegard-Carola Puwak, nascuta pe 16 septembrie 1949, a fost deputat in legislatura 1996-2000 si legislatura 2000-2004, ales in judetul Timis pe listele partidului PDSR. In perioada 1971-1992,…

- Anamaria Prodan s-a pozat recent alaturi de un impresar și purta un sacou roz. Explicatia oferita de impresara este una care ne pune pe ganduri. Ea nu crede in simbolistica anumitor culori și spune ca adevaratul doliu se ține mai ales in suflet. Fanii ei au observat imediat schimbarea și au…

- S-a intamplat luni seara, dupa mai multe zile in care Dan Mucenic a fost internat in spital, in ultima perioada, la Terapie Intensiva. Din pacate, medicii nu l-au putut salva și Dan Mucenic a murit luni, 16 aprilie, la 66 de ani. Profesor, jurnalist, scriitor, om de cultura, Dan Mucenic era, de zeci…