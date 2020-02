Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in ultimii 16 ani, hotelierii de la Balea Lac nu mai pot sa construiasca, in aceasta iarna, singurul hotel de gheata din muntii Fagaras, din cauza lipsei ghetii din Lacul Balea, aflat la peste 2.000 de metri altitudine, au precizat marti, pentru AGERPRES, reprezentanti ai ineditului…

- Cea mai scazuta temperatura din tara inregistrata marti dimineata a fost de minus 17 grade, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac judetul Sibiu si la Poiana Stampei judetul Suceava , potrivit masuratorilor de la ora 10,00 ale meteorologilor.La ora 11,00, cea mai scazuta…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu se inregistreaza joi la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac, de peste un metru jumatate, aici fiind inregistrat si risc mare de producere de avalanse, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada masoara 154 de centimetri…

- Meteorologii anunța ca riscul de avalanșe este mare in Munții Fagaraș și insemnat in Munții Bucegi, din cauza stratului mare de zapada depus in ultimele zile, anunța MEDIAFAX.Potrivit ANM. riscul de avalanțe este mare in Munții Fagaraș, din cauza stratului nou de zapada. Specialiștii susțin…

- O noua avertizare a fost emisa de meteorologi. Este risc insemnat de avalanșa in munții Bucegi și foarte mare in munții Fagaraș. Atenționarea intra in vigoare la ora 20.00 in data de 30 decembrie și este valabila tot pana la ora 20.00, dar in data de 31 decembrie 2019.

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara 75 de centimetri, iar meteorologii spun ca se așteapta la racirea vremii și la ninsori viscolite la munte. Riscul producerii de avalanșe in Bucegi și Fagaraș e moderat.La munte, vremea s-a racit in ultimele zile, semnalandu-se de Craciun ninsori, ceața,…

- Stratul de zapada la Balea Lac, in județul Sibiu, masoara 35 de centimetri, acesta fiind cel mai mare din țara, conform Hotnews. In weekend ninge din nou, la altitudini mari, astfel ca sunt posibile avalanșe, iar ulterior vremea se va incalzi, ceea ce aduce un nou risc de avalanșe.Potrivit buletinului…