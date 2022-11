Și dacă PNL revine la suveranism? Prezent in studioul emisiunii “Culisele Statului Paralel,” alaturi de o serie de personalitați, cu veleitați suveraniste, am pus o intrebare, care i-a lasat tablou: “Ce se face mișcarea suveranista, daca PNL-ul redevine ce a fost?” Și iși amintește de „noi inșine?” Zambete ironice. Aburi pe lentile. Rictus exantematic. Umori și jena tardiva. Daca am fi sculptori ai bataliei pentru suveranitate, n-ar fi de ajuns Coloana lui Traian, inalta de aproape 40 de metri, pentru a modela portretele suveraniștilor romani. ‘Jdemii de partidulețe, cu membri care incap intr-o garsoniera, personalitați vulcanice,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

