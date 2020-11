#citesteDobrogea: Dobrogea in 1840 - Impresiile de calatorie ale medicului scotian William Beattie (I)

Aflat sub stapanire otomana, taramul dintre Dunare si Marea Neagra a fost in secolul al XIX lea pana in 1878 teatru de razboi si scena a numeroase operatiuni militare, care au provocat teribile distrugeri… [citeste mai departe]