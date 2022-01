Și-a terorizat vecinii cu artificii toată luna, iar acum s-a ales cu dosar penal Un tanar din Șieu Odorhei in varsta de 29 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a folosit materiale pirotehnice fara drept. Polițiștii s-au autosesizat in cazul tanarului care ar fi folosit și in cursul lunii ianuarie al acestui an artificii, tot fara drept. Din nefericire pentru tanar, polițiștii din Beclean i-au intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de orice operațiune cu articole pirotehnice efectuata fara drept. „Vizat de comiterea faptei este un tanar de 29 de ani, din Șieu Odorhei care a fost depistat in flagrant delict, in timp ce folosea articole pirotehnice fara drept.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

