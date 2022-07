Shonka Dukureh, actriţă care a jucat în recentul film „Elvis”, găsită decedată în apartament Shonka Dukureh, cantareata si actrita care a interpretat-o pe Willie Mae „Big Mama” Thornton in filmul biografic „Elvis” regizat de Baz Luhrmann, a murit la 44 de ani, dupa o luna de la premiera filmului care este in topul box-office-ului american, a informat Variety. Cauza morții nu este cunoscuta inca.Shonka Dukureh a fost gasita moarta in apartamentul ei din Nashville, unde locuia cu cei doi copii, a transmis poliția locala. Din primele informatii, actrita nu pare sa fi fost victima unei infractiuni si urmeaza sa fie facuta si o autopsie, a transmis și CNN, preluat de news.ro.BREAKING: No foul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am vazut recent intr-un film un dialog legat de domnisoarele de onoare. Fata care vorbea despre asta era satula de acest statut si mi-am amintit entuziasmul, nerabdarea si bucuria cu care am primit eu rolul prima si prima data. Eram in prag de adolescenta si mi se parea ca nu exista onoare mai mare…

- Iulia Vantur locuiește de mai mulți ani in India, impreuna cu iubitul ei, actorul Salman Khan. Intoarsa in Romania, vedeta a fost prezenta la petrecerea VIVA! 2022, unde a facut dezvaluiri emoționante despre experiența traita in timpul turneului in America. Turneul Iuliei Vantur a inceput pe 11 martie,…

- Patrick Richard, liderul campioanei la baschet U-BT Cluj, joaca și pentru naționala Romaniei, dupa ce a ajuns in inima Ardealului in 2019. Sportivul face o comparație intre ceea ce i s-a intamplat aici și ce a trait in vestul continentului, a dezvaluit ca unchiul sau a fost militar in Romania și se…

- Dupa ce reluasera sloganul clasic, „sa punem stavila extremei drepte", au descoperit ca extrema stanga, sub conducerea lui Jean-Luc Melenchon, a devenit mai periculoasa decat partidul lui Marine Le Pen. In consecinta, executivul actual (caruia comentatorii ii prevad o viata scurta) a fost alcatuit in…

- Statele Unite ale Americii, India, Japonia si Australia se opun oricarei „schimbari a statu-quo-ului prin forta”, in special in regiunea Asia-Pacific, a declarat marti premierul japonez Fumio Kishida, la sfarsitul unei reuniuni la Tokyo a asa-numitei aliantei Quad, din care fac parte cele patru tari.

- Japonia iși redeschide frontierele pentru turiștii straini, dupa mai bine de doi ani de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. Demersul va fi facut treptat, iar pentru inceput vor fi primiți turiști straini din Statele Unite, Australia, Thailanda și Singapore. Japonia accepta din nou intrarea turiștilor…

- Medicul francez Marthe Gautier, care a contribuit la descoperirea cromozomului supranumerar responsabil pentru sindromul Down, a decedat sambata la varsta de 96 de ani, potrivit Institutului national de sanatate si de cercetare medicala (INSERM), a relatat luni AFP.Asemenea multor femei care au activat…