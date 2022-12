Stiri pe aceeasi tema

- Shakira da semne ca a trecut peste desparțirea de Gerard Pique. Publicațiile din strainatate relateaza ca celebra cantareața ar avea deja un nou iubit și de data aceasta este și mai tanar decat tatal copiilor ei.

- Vedetele, care au format un cuplu, nu s-au casatorit niciodata, dar au trait impreuna ca o familie. Dupa o desparțire despre care s-a relatat pe larg in presa și multe momente tensionate, se pare ca cei doi ar fi ajuns la un acord in privința copiilor.

- Shakira nu da semne ca ar putea sa treaca peste desparțirea de Gerard Pique, ci dimpotriva, lucrurile sunt din zi in zi tot mai rele. Iar cei din familiei sunt foarte ingrijorați și tem chiar pentru cariera ei. Artista a fost surprinsa plangand pe strada, iar dupa cateva ore Marca a scris ca nu va […]…

- Andreea Balan a fost prezenta zilele trecute la un eveniment monden, unde a dat nas-n nas chiar cu fostul ei iubit, Tiberiu Argint. Barbatul era prezent acolo alaturi de sora lui, Sonia Argint. Zilele trecute a avut loc un eveniment in lumea mondena, unde vedete s-au inghesuit sa iși faca apariția.…

- Shakira nu trece prin cea mai buna perioada a vieții sale. Dupa desparțirea de Pique și scandalul infidelitații fotbalistului din mass-media, artista pare sa nu mai țina cont de regulile din jurul ei. La ce gest incredibil a recurs faimoasa solista, de Halloween, intr-un parc de distracții. Oamenii…

- Zilele trecute, Anamaria Prodan a mers la o petrecere cu lautari, iar alaturi de ea la masa a fost filmat Adrian Iordache, fost fotbalist și totodata barbatul despre care tabloidele afirma ca ii era iubit impresarei in momentul in care a inceput in urma cu foarte mulți ani relația cu Laurențiu Reghecampf.

- Zilele trecute, Paula Chirila a fost surprinsa in timp ce se saruta cu un barbat, dupa ce au ieșit in oraș. Prezentatoarea de la Antena Stars neaga ca ar avea o relație. Dupa divorțul de tatal copilului ei, Paula Chirila s-a mai afișat doar cu un barbat, care era mult mai tanar decat ea. Relația cu…