- Calendar ortodox 10 iulie. E mare sarbatoare pentru creștinatate. Biserica Ortodoxa Romana (BOR) ii praznuiște in calendarul creștin ortodox din 10 iulie pe Sfinții 45 de Mucenici din Cetatea Nicopolea Armeniei.

- Zi mare pentru crestini sambata, 16 iunie. In fiecare an, la aceasta data, se sarbatorește Sfantul Tihon. Astfel, canonul de rugaciune catre acesta te va ajuta la sanatate și belșug.

- Sarbatoare mare pentru crestini in acest weekend. In fiecare an, pe data de 16 iunie, crestinii sarbatoresc cu mare bucurie pe Sfantul Tihon. Sfantul Tihon este praznuit sambata, iar crestinii praznuiesc cu mare bucurie aceasta sarbatoare, datorita exemplelor pe care Sfantul Tihon le-a aratat in timpul…

- Duminica, 3 iunie este prima duminica dupa Rusalii. In acesata zi, crestinii ortodocsi sarbatoresc „Duminica Tuturor Sfintilor” in care se lasa sec pentru Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel.

- In jur de 35.000 de ieseni au primit ingrijiri medicale, in 2017, in baza programelor nationale de sanatate derulate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Cei mai multi bolnavi au fost tratati in baza programului national de oncologie si a subprogramelor sale, dupa cum arata Casa Judeteana…

- Înaltarea Domnului. Înaltarea lui Hristos la ceruri este sarbatorita la 40 de zile de la Învierea Domnului (Sfintele Pasti). Praznicul are loc în joia din saptamâna a 6-a dupa Pasti.

- Crestinii ortodocsi tin cont de ziua de 8 Mai, fiind o zi cu insemnatate. Este praznuit sfantul Arsenie cel Mare. Exista si o rugaciune pe care acestia o spun pentru ca acest sfnt sa ii ajute in mantuirea sufletului si iertarea pacatelor.

- Sfanta Irina este cinstita anual pe data de 5 mai. Sfanta Mucenita Irina s-a nascut pagana, iar numele ei a fost la inceput Penelope. Cand a implinit sase ani, tatal ei a zidit pentru ea, dincolo de cetate, un turn cu multe camere. A fost inchisa in acest turn, impreuna cu 13 fecioare, potrivit crestinortodox.ro.…