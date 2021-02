Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului precizeaza ca opiniile sale legate de botez nu sunt impartașite de Arhiepiscopul Tomisului și respecta acest lucru, insa la ședința Sfantului Sinodului vor exista discuții despre acest aspect. IPS Calinic a trimis o circulara preotilor din subordine in…

- Avocatul Poporului vine cu mai multe propuneri dupa cazul revoltator de la Suceava in care un bebeluș a murit dupa ce a fost botezat. Avocatul Poporului a purtat discuții cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) in acest sens. Avocatul Poporului propune organizarea uneor cursuri pentru preoți…

- Inițiatorul petiției, Vladimir Dumitru, unul dintre membrii comunitații Declic a spus, la Europa FM, ca spera ca Biserica Ortodoxa Romana sa accepte ca bebelușii sa nu mai fie scufundați de 3 ori in cristelnița atunci cand sunt botezați. Ședința cu scandal in Coaliție, pe bani. Se cearta Nasui și…

- Un bebeluș de numai o luna și jumatate a facut stop cardio-respirator duminica, in timp ce era botezat la Biserica Sf. Constantin și Elena din Suceava, și a murit luni noaptea. Presa internaționala a scris despre acest caz și The Guardian titreaza ca „Bisercia Ortodoxa e atacata in Romania”. Preotul…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie spune ca ritualul botezului nu va fi schimbat dupa decesul bebelusului de la Suceava, inecat in cristelnița. IPS Teodosie este de parere ca regulile trebuie sa ramana exact la fel și a precizat ca Sfintele Canoane vor fi valabile ”și peste 1000 de ani”. „Nicicum…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat marți ca regulile nu trebuie schimbate, dupa cazul tragic al bebelușului mort dupa botez si aminteste de episodul impartasaniei cu aceeasi lingurita in plina pandemie.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat, citat de Antena 3 ca nu se va schimba ritualul botezului, dupa cazul neelucidat al copilului care a murit la Suceava dupa ce a intrat in stop cardio-respirator imediat dupa ce a fost scufundat in cristelnița. „Nu. Nicicum nu se schimba ritualul.…

- Dupa ce a sfidat luni in șir restricțiile impotriva raspandirii Covid-19, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, și-a schimbat opinia legata de virus și de vaccin, scrie digi24 . Inaltul prelat face acum indemnuri la vaccinare și susține ca anterior nu fusese informat suficient de autoritați despre acest…