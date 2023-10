Sexy-judoka: de pe tatami, la Drept Juridic! Vanessa Tolea e buna și la judo, dar și la școala! Frumoasa sportiva invața la unul dintre cele mai bune licee din Cluj, la profilul limbi straine, italiana-engleza, iar dupa ce va termina clasa a XII a este decisa sa se orienteze catre Drept! Este vicecampioana europeana la judo și te vrajește cu frumusețea ei. Vanessa Tolea ar fi putut foarte bine sa faca o cariera in modelling, dar, indrumata de catre tatal ei, a ales sa faca judo. „Este un bonus, vine și frumusețea pe langa partea de sport, dar niciodata nu m-am gandit ca daca ești frumos nu poți face sport de performanța și mai ales judo… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

