Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Bologna si Salernitana au obtinut victorii, vineri seara, in primele meciuri ale etapei a 20-a din Serie A, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- CSM Volei Alba-Blaj si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii clare, sambata, in etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Clubul italian Sampdoria Genoa a tinut sa aduca, duminica, inaintea startului meciului cu Napoli, din Serie A, un emotionant omagiu lui Gianluca Vialli. A fost omagiata si memoria lui Sinisa Mihajlovic, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CSM CSU Oradea si SCM ''U'' Craiova, doua dintre reprezentantele noastre in cupele europene, au obtinut victorii, sambata, in etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa italiana Inter Milano a castigat duminica, in deplasare, in fata formatiei Atalanta Bergamo, scor 3-2, intr-un meci al etapei a 15-a din Serie A, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Inter Milano a invins-o in deplasare pe Atalanta Bergamo cu scorul de 3-2 intr-un meci disputat duminica in etapa a 15-a din Serie A, potrivit Agerpres.Veteranul Edin Dzeko a reusit dubla pentru oaspeti, care au mai punctat dupa un autogol al lui Jose Luis Palomino. Golurile gazdelor au fost marcate…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins duminica, pe teren propriu, echipa Inter Milano, scor 2-0, in ultimul meci al etapei a 13-a din Serie A, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipa italiana Lazio a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, echipa AS Roma, in etapa a 13-a din Serie A. Stefan Radu a primit un cartonas galben din postura de rezerva, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…