Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 11 august 2018, in jurul orei 18.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce desfașurau activitați de patrulare pe raza comunei Bucerdea Granoasa, l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere…

- Vineri, 10 august 2018, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Totoi, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Ieri, 30 iulie 2018, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au identificat un barbat de 35 de ani, din comuna Santimbru, ca banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in data de 29 iulie 2018. Se pare ca, in dimineata zilei de 29 iulie,…

- Sambata, 7 iulie 2018, orele 01.15, politistii din cadrul Secției numarul 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe Drumul National 1, pe raza localitații Santimbru, pe direcția de mers Alba Iulia – Teiuș, avand in funcțiune semnalele acustice și luminoase, au incercat oprirea unui autoturism.…

- Sambata, 2 iunie 2018, in jurul orei 02.15, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din comuna Mihalt, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Craciunelu de Jos, fiind sub influenta alcoolului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 17 mai 2018, in jurul orei 15.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj l-au depistat pe un minor in varsta de 17 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea, pe raza comunei Bucerdea Granoasa, un autoturism neinmatriculat si fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…