- Mai multe scoli din judetul Constanta au fost partial inchise.Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, localitatile in care s au suspendat cursurile sunt urmatoarele: Scoala Gimnaziala nr.3 ldquo;Tudor Arghezi" Navodari 23 elevi, Scoala Gimnaziala ldquo;Grigore Moisil" Navodari 35 elevi si…

- Inspectoratul școlar al Municipiului Cluj-Napoca a anunțat ca șapte școli și-au suspendat cursurile parțial, din cauza numarului de îmbolnaviri cu gripa. Cele șapte școli în care sunt clase închise din județul Cluj sunt urmatoarele: Colegiul Național "Gheorghe…

Sambata, la Turda va avea loc ediția a doua a concursului CyberPunk, o intrecere intre roboții creați de mai mulți tineri din regiune. Vor participa 10 echipe, fiecare cu cate un robot.

- Pentru al zecelea an consecutiv, Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe a acordat Burse acelor elevi absolventi, care pe parcursul liceului au obtinut rezultate deosebite la invatatura. Prin aceasta bursa semnificativa in valoare de 3.000 lei, Consiliul Local doreste sa le demonstreze in continuare…

- Filiala „Traian” a Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” Baia Mare organizeaza consultații gratuite la limba și literatura romana in vederea pregatirii pentru Evaluarea Naționala 2020, in fiecare joi, cu excepția vacanțelor, in intervalul orar 15.00-16.00 (coordonatori: prof. Gabriela Vanca – Colegiul…

- Lotul de juniori al Romaniei a obținut doua medalii de aur și patru medalii de argint la a XVI-a editie a Olimpiadei Internationale de Stiinte (IJSO), desfasurata in perioada 3-12 decembrie, in Qatar (Doha), informeaza un comunicat al Ministerului Educației. Olimpicii romani laureați cu aur sunt Ioana…

- Sala de sport de la Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalau a gazduit in cursul acestei saptamani intrecerile de baschet fete și baschet baieți din cadrul “Cupei Lyceum – Salajul in Mișcare”. Astfel, in urma competiției, la categoria baschet fete, rezultatele au fost urmatoarele: Colegiul Național…

- Organizatorii Târgului de carte Gaudeamus anunța ca au numarat aproximativ 115.000 de vizitatori la cea de-a 26-a ediție a evenimentului, arata un comunicat remis luni și citat de Mediafax.Ediția cu numarul 26 a Târgului Gaudeamus Radio România, gazduita de Pavilionul B2 Romexpo…