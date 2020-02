Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a votat vineri impotriva audierii altor martori in procesul președintelui american Donald Trump, pavand drumul pentru achitarea acestuia saptamana viitoare, scrie Reuters.Votul a fost 51 – 49 in Senatul dominat de republicani. Principalul martor care ar fi urmat sa fie chemat era fostul…

- Senatorul american Mitt Romney a incalcat regulile in timpul procesului de destituire a președintelui american Donald Trump, dupa ce a baut ciocolata cu lapte dintr-o sticla, relateaza Business Insider, potrivit MEDIAFAX.Potrivit regulamentului, senatorii au voie sa bea doar lapte și apa,…

- Fostul procuror american Ken Starr, avocat al presedintelui american Donald Trump in procesul de impeachment, a avertizat ca aceasta procedura a devenit o arma suprautilizata in SUA, relateaza dpa potrivit Agerpres. Statele Unite traiesc in "epoca impeachment-ului", s-a plans Starr.Afirmatia…

- Dezbaterile in procesul de destituire a presedintelui american Donald Trump, acuzat de abuz de putere si de obstructionare a bunului mers al activitatii Congresului, au inceput marti in Senat, informeaza agentiile internationale de presa. Audierea a debutat printr-o disputa procedurala…

- Dezbaterile la procesul de destituire a președintelui american Donald Trump, acuzat de abuz de putere și de obstrucționarea Congresului, au început marți în Senat, scrie AFP.Audierea a început cu o batalie procedurala privind regulile jocului la acest proces.

- Sefa democratilor in Congrsul american Nancy Pelosi nu era pregatita luni sa trimita Senatului documentele necesare in vederea organizarii procesului destituirii lui Donald Trump, prevazut in ianuarie, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Camera Reprezentantilor, majoritar democrata, a adoptat…

- Presedintele american Donald Trump, pus sub acuzatie miercuri de Camera Reprezentantilor, este invitat sa-si sustina traditionalul discurs privind Starea Uniunii, la 4 februarie, a anuntat vineri presedinta democrata a Camerei, Nancy Pelosi, informeaza AFP, potrivit AGERPRES."In spiritul respectului…

