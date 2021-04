Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte american Mike Pence a semnat un contract de 3-4 milioane de dolari cu Simon & Schuster pentru a scrie doua carții de memorie, scrie The Guardian . Mike Pence devine astfel primul oficial din cercul apropiat al lui Donald Trump care anunța un astfel de acord. Autobiografia lui Pence,…

- Senatorii PSD s-au opus miercuri, in plen, aprobarii procedurii de urgenta pentru dezbaterea proiectului privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), solicitand o analiza detaliata a actului normativ dupa primirea avizului Comisiei de la Venetia. Senatorii urmeaza…

- Valul de frig de luna trecuta a declantat o criza pe piata energiei care a urcat costurile pentru electricitate de aproape 10 ori fata de nivelul obisnuit, la circa 47 de miliarde de dolari. Costurile au dus la solicitarea de intrare in faliment a trei companii si au provocat un conflict intre parlamentari…

- Pachetul de stimulare pentru economia SUA va avea efecte multiple dincolo de granițele Statelor Unite, dar nu este exclus riscul inflației și o înasprire brusca a ratelor dobânzii, potrivit AFP. UPDATE Joi, Joe Biden va promulga în cele din urma giganticul plan de susținere a economiei…

- Senatul american a votat marți cu 78 de voturi pentru și 22 împotriva confirmarea lui Antony Blinken drept secretar de stat al Statelor Unite, anunța Business Insider.Deși confirmarea lui Blinken a fost bipartizana acesta a primit cele mai puține voturi din partea senatorilor republicani…

- Moscova și Washington au facut înca un pas catre o prelungire in extremis pe timp de cinci ani a tratatului cheie de dezarmare nucleara New Start, Kremlinul spunând vineri ca saluta pasul facut de Biden, potrivit AFP.„Nu putem decât sa salutam voința politica de a extinde…

- Sfarșitul unei ere se apropie rapid in Statele Unite ale Americii. In jurul orei 18:00, ora Romaniei, Joe Biden va depune oficial juramantul de investire in funcție și va deveni cel de-al 46-lea Președinte al SUA. Acesta il va inlocui pe Donald Trump și va atrage dupa sine o schimbare de macaz in ceea…

- In urma atacului sustinatorilor presedintelui Donald Trump impotriva Capitoliului din Washington, pe 6 ianuarie, compania de socializare a anuntat ca interzice reclamele pentru accesorii, precum seifuri pentru arme, veste si tocuri pentru arme, in Statele Unite. ”Am interzis deja reclamele pentru arme,…