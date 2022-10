Invazia rusa in Ucraina da tot mai multe semne ca ar putea sa se destructureze, se arata intr-o analiza CBS News. Printre cele mai evidente infrangeri ale razboiului Rusiei in Ucraina este recenta convocare a unui numar mare de recruți – un plan ce nu pare sa funcționeze. Mobilizarea decretata in Rusia a starnit revolta in plan intern in masura in care au fost inrolați recruți prea in varsta sau lipsiți de experiența care in plus s-au plans de lipsa echipamentelor de baza. Convocarile au venit in urma unui șir de eșecuri umilitoare suferite de forțele ruse pe masura ce Ucraina a recapturat porțiuni…