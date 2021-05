Semifinala „iUmor” 2021, sezonul 10. Jurații aleg un concurent care va merge în marea finală Cel de-al zecelea sezon „iUmor” se apropie de sfarșit, dar nu inainte ca miercuri, de la 20.30, la Antena 1 inca un concurent sa primeasca șansa de a merge in marea finala. Pe parcursul audițiilor, un concurent din fiecare ediție care a primit cele mai multe voturi din partea celor de acasa, prin intermediul aplicației Antena 1, a fost trimis direct in finala. Celor 11 finaliști li se va adauga in aceasta seara un semifinalist, care va primi o a doua șansa. Astfel, dupa fiecare reprezentație, concurentul care va primi toate voturile juraților va fi un pas mai aproape de finala. La incheierea ediției,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzicienii trupei reunite Kino au susținut o serie de concerte la Moscova pe stadionul CSKA Arena. Fanii trupei au ascultat atit hituri, cat și melodii mai puțin cunoscute ale trupei. Concertele se desfașoara sub motto-ul "Pentru cei care nu au visat sa asculte Kino live" (Для тех, кто уже не мечтал…

- Petrocub Hancești iși fortifica locul secund in clasamentul Diviziei Naționale de fotbal. Trupa lui Lilian Popescu a caștigat cu scorul de 4-0 meciul cu FC Florești, din etapa a 30-a a competiției.

- Primaria Campulung Muscel a anunțat ca va finanța o trupa de actori formata din liceeni. Vrem sa formam cea mai profesionista trupa de teatru a elevilor din Romania, anunța primarul Elena Lasconi. Reprezentanții Primariei Campulung Muscel au decis sa finanțeze trupa de teatru a Casei de Cultura Tudor…

- Trupa timișoreana Dordeduh a lansat videoclipul piesei Descant, melodie care anunța albumul discografic „Har”, programat sa apara in data de 14 mai la casa de discuri germana Prophecy Productions. Trupa alcatuita din Edmond „Huppogrammos” Karban (voce, chitari și alte instrumente), Cristian „Sol Faur”…

- A cucerit Romania cu trupa Andre, dar puțini știu cu ce boala se confrunta Andreea Antonescu a cunoscut celebritatea de mica. In urma cu 20 de ani, trupa Andre devenea un adevarat fenomen național. S-a bucurat de un succes greu de descris in cuvinte și care nu a mai fost egalat de vreun artist autohton.…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova poate scrie istorie in acest weekend, la Cluj. Trupa lui Aco Todorov va participa in fazele superioare ale Cupei Romaniei, iar in cazul unui parcurs perfect pot cuceri trofeul mult visat. Pentru inceput, alb-albastrii sunt nevoiti sa treaca de Steaua Bucuresti,…

- Formația Allover va susține un concert live pe acoperișul Casei Tineretului, joi 4 martie, de la ora 17, evenimentul fiind inclus in cadrul unui nou proiect care poarta numele de „Here we art”. Trupa care anul trecut și-a lansat albumul de debut It s Allover a avut parte de o serie de schimbare de planuri…