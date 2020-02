Stiri pe aceeasi tema

- Culoarea roșie a semafoarelor din Constanța se va aprinde in forma de inima de Ziua Indragostiților. Transformarea semafoarelor de Valentine's Day pe principalul bulevard al orașului a devenit o tradiție la malul marii, scrie Mediafax.„A devenit deja o tradiție ca in luna februarie, in care…

- Francezii mai pot cumpara paracetamol sau aspirina doar dupa o evaluare a farmacistului, care va decide daca acestea sunt necesare și in ce cantitate. Masura vine pentru a combate automedicația, un fenomen care ia tot mai mult amploare atat in Franța cat și in restul Europei. ...

- Fostii sportivi ai echipei de baschet din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanta vor fi onorati, sambata, 14 decembrie, incepand cu ora 16.30, intr o gala organizata de Baschet Club Athletic Constanta, Primaria Constanta si Asociatia Judeteana de Baschet Constanta. Evenimentul va fi gazduit de Sala…

- Câstigatorul licitatiei este furnizorul tradițional din Franța, Infitrade, iar valoarea contractului se ridica la suma de 1.578.858 lei. Potrivit caietului de sarcini, autobuzele trebuie sa aiba podea coborâta, rampa pentru persoanele cu dizabilitați și aer condiționat. Acestea…

- Prevenirea conflictelor și pastrarea pacii au fost, sunt și vor fi obiectivele strategice globale ale NATO, la aniversarea a 70 de ani de existența. Alianța Nord-Atlantica, mai puternica și mai influenta decat oricand, a celebrat la Summitul de la Londra triumful aplicarii Articolului 5 din Tratatul…

- Angajatii SC Confort Urban SRL vor continua interventiile asupra trotuarelor pe bulevardul Mamaia, intre strada I.G. Duca si strada Mihai Viteazul, pe strada Unirii, in zona Pietei Filipescu si pe bulevardul Tomis, tronsonul cuprins intre strada Poporului si strada Nicolae Iorga.Se va actiona si pe…

- Echipele SC Confort Urban SRL au aplicat marcaje bicolore la trecerile de pietoni situate pe strada Unirii, in zona Școlii Gimnaziale Nr. 3 „Ciprian Porumbescu”, a Gradiniței cu Program Prelungit Nr. 45 și a complexului comercial. De asemenea, se va interveni pe bulevardul Tomis, intre strada Tulcei…

- Imbunatatirea accesului pietonal in zona centrala a orasului reprezinta o prioritate pentru Primaria Constanta. In acest sens, municipalitatea a demarat astazi procesul de reabilitare a trotuarelor pe bulevardul Tomis, tronsonul delimitat de strazile Poporului si Nicolae Iorga.Angajatii SC Confort Urban…