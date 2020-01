Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a avut prima reacție, dupa ce in ultima perioada s-a spus ca intre el și Oana Zavoranu este mai mult decat o relație de prietenie. Cei doi sunt colegi de platou, in serialul Sacrificiul, iar ultimele imagini surprinse cu cei doi au lasat loc de interpretari.Dorian a ținut sa lamureasca aceasta…

- Kylie Jenner, membra a familiei Kardashian, este cea mai bine platita vedeta de pe Instagram din anul 2019. Pentru fiecare mesaj sponsorizat, aceasta a caștigat cate 1.26 milioane de dolari. Este al doilea an consecutiv in vedeta de televiziune ocupa prima poziție a topului realizat de Instagram. Kylie,…

- Cei mai bine platiți influenceri de pe Instagram in 2019 aufost vedete din toate domeniile, fie ca este vorba de modele, artiști, sportivisau staruri de reality show. Pentru a doua oara consecutiv, topul este condus de KylieJenner, mezina clanului Kardashian-Jenner, care a primit 1,26 milioane de dolaripentru…

- Marian Dragulescu (38 de ani), multiplu campion mondial și european la gimnastica, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Sportivul a vorbit despre relația rece pe care o are cu Andreea Raducan, președintele Federației. „Nu sunt in nicio relație cu Federația. Doar…

- Oana Radu a trecut printr-o perioada grea, dupa ce iubitul ei a murit. Alin a fost incendiat in scara unui bloc din Craiova și a stat trei saptamani in coma. Artista scoate la iveala, amanunte mai puțin știute despre relația lor. „Nu a fost o relatie perfecta, nu exista relatii perfecte. Si daca cineva…

- Dragoș Nedelcu de la FCSB, 22 de ani, a facut de curand o schimbare in viața personala, renunțand la relația cu cantareața Gabriela Amzaru, supranumita „Aza”. „Nedelcu n-a dorit sa se afișeze public cu Gabriela, iar cei doi au ținut relația desparte de ochii curioșilor, lucru care nu a fost pe placul…

- Ștefan Banica are o relație foarte apropiata cu fiii sai și petrece, pe cat posibil, cat mai mult timp cu aceștia. Artistul a vorbit despre conexiunea minunata pe care o are cu Violeta, fiica sa și a Andreei Marin. Ștefan Banica este casatorit cu Lavinia Pirva, alaturi de care a devenit tata pentru…

- Relatia intre Al Pacino si Robert De Niro (foto) este „magica”, a declarat emblematicul regizor american Martin Scorsese, cu cateva zile inainte de lansarea filmului „The Irishman”, relateaza sambata AF...