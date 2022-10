Seimeni (XVII). Școala (5) Foiletonul continua evocarea fericitilor ani ai copilariei scolare a autorului, in satul dobrogean de pe malurile Dunarii. In anii "60 ai secolului trecut, la Seimeni, activitatea scolara zilnica dura exact cele 4 sau 5 ore de curs, niciodata 6 ore si nici o secunda in plus. Se invata si sambata, e drept. After-school‑ul nu fusese inca inventat. O data scapati din chingile disciplinei scolare, aruncam in mijlocul curtii parintesti ghiozdanul si incaltarile, insfacam un coltuc de paine cu ce se mai putea gasi pe masa, prin dulapuri sau prin cuptor (frigiderul nu aparuse inca!) si continuam cu entuziasm… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima vacanța a elevilor incepe cu data de 22 octombrie și vor avea liber pana pe 30 octombrie. Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanța toți elevii in aceasta perioada. Inainte, intrau intr-o vacanța de o saptamana doar copiii de gradinița și elevii de clasele primare. Anul școlar 2022-2023…

- Aproape 3 milioane de elevi si prescolari incep luni cursurile noului an scolar 2022-2023 in peste 17.800 de unitati de invatamant. Parintii au acces in unitatile de invatamant la festivitatile de incepere a cursurilor noului an scolar, a precizat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Anul scolar 2022…

- Prima zi de școala este intotdeauna un eveniment important și emoționant, atat pentru copii, cat și pentru parinți sau profesori. Este acea zi pe care vrei sa o imortalizezi ca sa ți-o amintești și peste ani. Pentru cei mici, este un moment care inseamna un nou inceput, iar de obicei ei vor fi cei mai…

- Deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader propune autoritaților prahovene achiziția de microbuze școlare noi, electrice, cu finanțare de la Fondul de Mediu, așa cum se intampla deja in alte județe din țara. ”Se gandește cineva și la elevii din Prahova care merg kilometri intregi, pe jos, pentru a ajunge…

- CARAS-SEVERIN – A ramas foarte putin timp pana la inceperea scolii. Cum va debuta noul an scolar in Caras-Severin este intrebarea pe care si-o pun deopotriva parintii, elevii, dar si cadrele didactice! Raportul intocmit recent de Inspectoratul Scolar Judetean prezinta masurile luate in vederea deschiderii…

- Anul școlar 2022-2023 va incepe pe 5 septembrie, mai devreme ca altadata. Este primul din istoria Romaniei care va fi structurat pe cinci module! Doar anul universitar ramane neschimbat. Pe langa calendarul modificat ca structura, s-au schimbat și multe reguli, atat in cazul profesorilor cat și al elevilor.…

- Scoala incepe in mai putin de o luna. Noul an „modular", primul din istoria educatiei romanesti, va incepe pe data de 5 septembrie. Care sunt principalele modificari din anul scolar 2022-2023? Elevii si copiii de gradinita incep cursurile pe o durata de 36 de saptamani. Organizarea anului scolar pe…

- Social Au inceput inscrierile la Școala de vara pentru tinerii europeni, organizata de Europe Direct Teleorman iulie 18, 2022 08:37 Pentru al doilea an consecutiv, Europe Direct Teleorman organizeaza Scoala de vara pentru tinerii europeni, cu program educațional, ce cuprinde ateliere interactive…