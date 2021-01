Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Sindicatului Europol au semnalat vineri, 15 ianuarie, cazul șefului unei secții de poliție din Timișoara care obișnuia sa-și amenințe subalternii . Potrivit unor capturi de pe grupurile interne de Whastapp, ”te bat de vorbești singur pe strada” sau ”te incing cu bataia” erau doar cateva…

- Reprezentanții Sindicatului Europol au semnalat cazul șefului unei secții de poliție din Timișoara care obișnuia sa-și amenințe subalternii, cu ”un tupeu de golan”. Potrivit unor capturi de pe grupurile Whastapp, șeful vorbește urat cu polițiștii, ii amenința și ii harțuiește. ”Te bat de vorbești singur…

- Dupa ce sindicatul Europol a facut publice mai multe mesaje in care șeful Secției 4 folosește un limbaj neadecvat și iși amenința subordonații cu violența fizica, acesta a demisionat din funcție. Ofițerul a renunțat la funcția de șef al secției de Poliție și va ocupa o poziție de execuție in cadrul…

- Sindicatul Europol a publicat, vineri seara, pe pagina de Facebook mesajaele transmise de un șef de poliție din Timiș subalternilor sai. Acesta iși jignește angajații și ii amenința; „sunt tratați ca deținuții politic din vremea regimului comunist”, transmite Europol. Cei de la Europol au formulat o…

- Duminica, in jurul orei 21:00, polițiștii Secției 4 Timișoara s-au sesizat din oficiu in urma unui live postat pe rețelele de socializare cu privire la faptul ca intr-un imobil din zona Ronaț are loc un eveniment privat incalcandu-se normele legale in vigoare. In urma verificarilor efectuate a fost…

- Masuri pentru prevenirea infecțiilor cu noul tip de coronavirus, la IPJ Timiș. Conducerea instituției a decis prelungirea programului de eliberare a cazierului judiciar și in zilele de sambata. Mai mult, a fost deschis un nou ghișeu la Secția 3 Poliție, iar cel care funcționa in cadrul Secției 4 a fost…

- Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase 2 de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara și șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat au vorbit despre sarbatorile de iarna, in contextul pandemiei. Virgil Musta a declarat ca ii indeamna pe oameni sa nu iși faca planuri pentru…