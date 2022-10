Șeful Gazprom amenință europenii: Nu pot supravețui iernii fără gazul rusesc Șeful gigantului rus Gazprom, Alexei Miller, a avertizat, miercuri, ca „nu exista nicio garanție” ca Europa poate supraviețui iernii daca renunța la gazul rusesc, afirmand ca Germania are stocuri de gaz pentru cel mult doua luni și jumatate. Luand cuvantul la conferința Russia Energy Week de la Moscova, șeful Gazprom a avertizat Europa cu privire la consecințele renunțarii la gazul rusesc, afirmand ca nu exista „nicio garanție„ ca Europa va supraviețui iernii pe baza capacitații actuale de stocare a gazului. De asemenea, Miller a declarat ca gazele din depozitele subterane ale Germaniei vor fi… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

