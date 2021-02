”Am cerut pentru serviciul tehnic 30 de milioane de lei si am primit 6. Ne vom putea desfasura activitatea probabil pana la o rectificare bugetara”, a declarat Crin Bologa, referindu-se la bugetul institutiei din acest an. Seful DNA a precizat ca probabil ”Excutivul a apreciat sa aloce o suma mai mica, ca sa se revina cu o rectificare”. ”Asa cum arata alocarea bugetara in acest moment, nu ne putem desfasura activitatea in bune conditii”, a mai precizat seful DNA.