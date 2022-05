Stiri pe aceeasi tema

- Thorsten Kuntz, 51 de ani, este directorul general de la Rheinmetall, cel mai mare producator de de arme din Germania. El a lipsit timp de patru zile și a reaparut in stare de ebrietate. Poliția incearca sa afle daca este vorba despre rapire sau despre o problema privata, scrie Mediafax. Fii…

- 200 de kilograme de peste si 1500 metri de plase din material textil si mono filament, descoperite de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat mai multe actiuni pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol in zona…

- Angajații Poliției de Frontiera din cadrul Direcției regionale Nord și Direcției Inspecție Efectiv, sub conducerea Procuraturii raionului Ocnița, anunța ca documenteaza un grup de persoane care a asigurat intrarea ilegala in Republica Moldova pentru cinci barbați din Ucraina, scrie Realitatea.md . Astfel,…

- Zece persoane au ajuns in vizorul Politiei pentru purtarea si comercializarea panglicii Sfantului Gheorghe si pentru utilizarea simbolurilor Z si V, interzise in Republica Moldova. Seful IGP, Viorel Cernauteanu, a anuntat marti ca peste 25 de kilometri de panglica bicolora, denumita si panglica Sfantului…

- Poliția va spori cu 30% prezența angajaților, in perioada sarbatorilor. Declarația a fost facuta de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernauțeanu, in cadrul unei conferințe.

- Exista lucruri care se tin sub tacere de frica, de rusine sau pentru a evita oprobiul societatii. Presa occidentala din utima perioada a reusit sa patrunda intr-una din tainele suferintelor populatiei civile din Germania in vara anului 1945: trupele sovietice care ocupasera tara au primit "liber" de…

- Un barbat din Ialoveni, cu varsta de 48 de ani, a fost reținut in flagrant de oamenii legii in timp ce transporta alcool etilic cu un cost estimat la 1,4 milioane de lei, in preajma orașului Florești.