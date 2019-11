Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca a stabilit, intr-o sedinta cu consiliul tripartit, reinceperea din luna ianuarie a discutiilor privind formula de calcul a salariului minim. „Apreciem ca a fost un dialog constructiv cu consiliul tripartit. Au preluat materialul pus la dispozitie…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, au oferit, marti, la finalul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, detalii despre cele trei scenarii posibile pentru majorarea salariului minim. In mod concret, Ionel Danca a explicat…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a prezentat, marti, trei scenarii avute in vedere pentru cresterea salariului minim, iar principala propunere este majorarea cu 7,2%, din ianuarie 2020, de la 2.080 de lei la 2.230 de lei. Danca a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, dupa reuniunea…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a prezentat, marti, trei scenarii avute in vedere pentru cresterea salariului minim, iar principala propunere este majorarea cu 7,2%, din ianuarie 2020, de la 2.080 de lei la 2.230 de lei. Danca a declarat, marti, intr-o conferinta de presa,…

- Guvernul condus de Ludovic Orban vrea sa majoreze salariul minim pe economie cu 7,2 la suta in 2020. Acest lucru inseamna o majorare de 2.080 de lei brut la 2.230 lei. In urma discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor in Consiliul National Tripartit, Executivul a avansat trei scenarii pe care le ia…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat marți, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, care sunt cele 3 scenarii discutate de Guvern, in cadrul Consiliului Național Tripartit, pentru majorarea salariului minim brut pe țara din 2020. Formula finala nu a fost inca stabilita.…

- Guvernul ia in calcul trei scenarii pentru majorarea salariului minim. Orban: “Incercam o crestere care sa tina cont de realitatile economice” Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul a cautat sa elaboreze solutia de crestere a salariului minim brut pe baza unor indicatori economici,…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…