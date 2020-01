Sefa FMI: Bulgaria are sanse mari de a adera la euro in 2023

Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), bulgaroaica Kristalina Georgieva, a calificat duminica drept plauzibil obiectivul de aderare a Bulgariei la zona euro in 2023, intr-un interviu acordat postului de radio public bulgar BNR, citat de AFP.



Kristalina Georgieva a precizat ca a evocat acest subiect cu presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, in marja forumului economic de la Davos.



"Christine Lagarde considera ca exista o evolutie pozitiva in ce priveste Bulgaria si se asteapta ca proiectele privind aderarea la zona euro sa se realizeze…