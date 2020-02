@ Inelul de autostrada din jurul Capitalei va avea o lungime totala de 101 km Autostrada de Centura București Nord este imparțita in 4 loturi. Pentru construcția Lotului I s-au depus 11 oferte, care sunt, in acest moment, in evaluare. Pentru Lotul II au fost depuse tot 11 oferte: doua de catre constructori din Romania, 3 Turcia, 2 Grecia, 2 firme din China, una din Austria și una din Italia. Traseul Lotului II este intre DN1 (in dreptul localitații Corbeanca) și DN2 (in dreptul localitații Afumați), iar de-a lungul acestuia vor fi amenajate doua noduri rutiere și vor fi construite 10 poduri și…