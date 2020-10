Potrivit unui draft aparut luni dupa-amiaza in presa, Directia de Sanatate Publica Bucuresti a propus inchiderea restaurantelor, interzicerea evenimentelor private in restaurante si cafenele, cu peste 50 de persoane, purtarea mastii in jurul scolilor, pe o distanta de 100 de metri, precum și interzicerea procesiunilor religioase in spatii deschise. De asemenea, se ia in calcul interzicerea activitatilor cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor…