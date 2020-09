Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Democrat al Germanilor din Banat, partener tradițional al PNL și al Președintelui Klaus Iohannis, a anunțat susținerea in aceste alegeri locale pentru candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara, Dominic Fritz.

- Biroul Electoral Central a emis o hotarare privind aplicarea unitara a prevederilor privind exercitarea dreptului la vot la alegerile locale. Potrivit hotararii BEC, alegatorul care, pana cel mai tarziu in data de 4 septembrie, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu voteaza…

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, susține ca dupa 27 septembrie Consiliul Județean și Primaria Timișoara trebuie sa colaboreze pentru a realiza cateva proiecte importante, iar in funcție de rezultatul alegerilor, pentru a forma o majoritate in ambele instituții, liberalii…

- Pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020, in municipiul Campina vor fi amenajate 23 de secții de votare, numerotate de la 158 la 180. In cea mai mare parte, vor fi aceleași secții ca la toate alegerile precedente, cu doua excepții – Secția 162 și Secția 167, care vor fi mutate la Școala Gimnaziala…

- In acest context, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, vine cu noi precizari. Potrivit acestuia, autoritatile au in vedere la elaborarea normelor care vor fi aplicate in ziua votului pentru alegerile locale asigurarea unor cabine de vot dedicate in cazul in care la o sectie de votare se va prezenta un…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor considera ca nu cele 5 minute cât intra o persoana sa voteze sunt periculoase, din punct de vedere sanitar. Acesta recomanda alegatorilor sa participe la alegerile locale din 27 septembrie, transmite Mediafax.Kelemen Hunor s-a declarat joi, la finalul ședinței…

- Casele de pariuri dau posibilitatea romanilor de a face bani pe viitorul primar al Bucurestiului. Desigur, casele de pariuri nu vor sa piarda bani si atunci sunt foarte atente ce cote ofera fiecarui candidat. Cel putin doua case de pariuri au in oferta pariuri pe alegerile din Bucuresti. Nicusor Dan…

- Social democrații din Timiș fac un apel catre catre Pro-Romania, pentru susținea canidaților, cu șanse reale spun ei, la Consiliul Județean Timiș și Primaria Timișoara. Este vorba despre Calin Dobra, candidat la CJT și Voichița Lazureanu, candidat la PMT. ”Dragi reprezentanți, membri și candidați, va…