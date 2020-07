Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Judetean Galati si autoritatile judetene fac acuzatii grave la adresa echipelor de control trimise de ministrul Sanatatii. Galatenii sustin ca cel mai mare spital din zona a fost verificat de un veterinar care fuma in birou, fara a respecta normele de protectie.Citește…

- Galați: Unitatea mobila ATI nu funționeaza din cauza lipsei de medici Arhiva Foto: Sorin Cealera. Unitatea mobila ATI, adusa de IGSU la Spitalul Judetean "Sf. Andrei" din Galati, dupa vizita efectuata, saptamâna trecuta, de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, nu poate functiona,…

- "Astazi, din pacate, vom avea un numar mai crescut de cazuri decat de obicei, dar sper ca zilele urmatoare sa ne putem reveni. Fac in continuare apel la populatie sa mentina regulile de igiena, regulile de precautie si distantare fizica", a afirmat Nelu Tataru, la iesirea de la Spitalul Judetean…

- "Polițiștii locali au intreprins acțiuni pentru menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru diminuarea raspandirii virusului SARS-COV-2. Echipele din cadrul Serviciului 4 Ordine publica au sancționat contravențional, conform Legii 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de incalcare…

- Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Galati, unitate Covid-19, a fost inchisa, luni, din cauza unor defectiuni la instalatia electrica si la cea de oxigen, lucrarile fiind realizate in regim de urgenta. Toti pacientii au fost mutati, potrivit news.ro.Potrivit prefectului…

- Tiberiu Irimia despre intoarcerea Adrianei Molfea la Spitalul de Urgenta: Acesti oameni trateaza spitalele ca pe niste SRL-uri. Situatie inedita la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti. In aceasta dimineata, personalul medical s-a pomenit ca are doi manageri: pe doctorul Tiberiu Irimia si Adriana…

- Un nou deces COVID-19 la Racari. Decesul a fost inregistrat in noaptea de sambata spre duminica, la Sectia de Terapie Intensiva din cadrul Sectiei Speciale COVID-19 de la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste. Este vorba despre o femeie in varsta de 61 de ani, care a fost internata in data de 17 aprilie,…