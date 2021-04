Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Primariei Deva, trimisa in JUDECATA alaturi de soțul ei, de DNA Alba Iulia, pentru trafic de influența Laura Sarbu, Secretarul general al Primariei Deva, și soțul ei, angajat in aceeași instituție, reținuți de procurorii DNA Alba Iulia pe 1 aprilie si ulterior arestati, au fost…

- Secretarul general al Primariei Deva, Laura Sarbu, și soțul ei, angajat in aceeași instituție, reținuți de procurorii DNA Alba Iulia pe 1 aprilie si ulterior arestati, au fost trimisi in judecata sub acuzația de comiterea infracțiunii de trafic de influența in forma continuata și complicitate la…

- Secretar general al Primariei municipiului Deva, Laura Sarbu, sotul acesteia, Hadrian Sarbu, angajat in cadrul Biroului Investitori Relatii Externe, si administratorul unei societati comerciale raman in arest preventiv dupa ce Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, luni, contestatiile depuse de…

- Secretarul general al Primariei Deva, Laura Sarbu, soțul acesteia, Hadrian Sarbu, angajat in cadrul Biroului Investitori Relații Externe al Primariei Deva, dar și Adrian Mihai Bodrean, au primit mandat de arestare pentru 30 de zile. (Foto: Laura Sarbu) Citește și: Familia batranei a carei avere a ajuns…

- Laura Sarbu, secretarul general al Primariei Deva, județul Hunedoara, și soțul ei, Hadrian Sarbu, angajat in aceeași instituție in cadrul Biroului Investitori Relații Externe, au fost reținuți joi, 1 aprilie, pentru 24 de ore de procurorii DNA Alba Iulia. Cei doi sunt acuzați de comiterea infracțiunii…

- La Primaria Municipiului Deva e fierbere mare, dupa ce, ieri dimineața, DNA a descins la sediul municipalitații, ridicand documente pentru o ancheta penala ce vizeaza oameni din primarie. Astazi, DNA a comunicat oficial reținerea a trei persoane: secretarul general al Primariei Deva, Laura Sarbu,…

- Laura Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, si sotul acesteia au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi primit de la un om de afaceri suma de 40.000 lei pentru a-si trafica influenta asupra functionarilor din cadrul…