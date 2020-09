Stiri pe aceeasi tema

- Luni de zile noi, maturii, am fost bombardati cu imagini, stiri, mesaje foarte serioase. A aparut teama. Sa presupunem ca noi suntem puternici si stim sa ramanem echilibrati. Dar in mintea copiilor ce s-a intamplat? S-a gandit cineva sa interzica, pana la o anumita ora, difuzarea de imagini care-i pot…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, susține ca tot scandalul din spațiul public privind deschiderea școlilor este provocat de PSD, asta in timp ce Guvernul ia toate masurile pentru ca elevii sa fie in siguranța la inceperea școlii.Citește și: VIDEO - Imagini cu accidentul ministrului Transporturilor:…

- Un judecator de la Curtea de Apel Chișinau, un procuror din cadrul Procuraturii Cahul, un vicedirector al Spitalului Clinic din Balți și un consilier local din raionul Cahul au fost sancționați cu amenzi in cuantum de 9 000 de lei pentru nedepunerea sau depunerea tardiva a declarațiilor de avere și…

- Cetațeni din toate colțurile lumii intra in prezent in Romania. In timp ce autoritațile acuza populația ca nu ar respecta regulile de distanțare sociala și de protecție, Guvernul a decis ca orice cetațean strain din afara Europei poate intra nestingherit in țara noastra și se poate angaja in orice...

- Candidatul la primaria Aiud, din partea formațiunii ALDE este un fost consilier local al orașului, Ciprian Bogdan. Bogdan a fost in trecut consilier local in Aiud, din partea USL ( fosta alianța dintre PSD, PNL-PC). Acum a revenit in Aiud pentru a fi contracandidatul actualului primar Oana Badea și…

- Un fost consilier local in comuna Pișchia, aflata la 20 de kilometri de Timișoara, este primul fost ofițer al Securitații care da dreptate Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații. Germina Nagat, membru al CNSAS, anunta ca este vorba despre primul caz in care un ofiter de Securitate…

- Un politist local din Moreni, alaturi de un alt barbat, sunt cercetati de Politie pentru braconaj cinegetic. La perchezitii, oamenii legii au gasit zeci de kilograme de carne de vanat, pulbere pentru munitie, aparat pentru sertizat munitia si munitie contrafacuta.