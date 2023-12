Stiri pe aceeasi tema

- Incursiune gastronomica de excepție joi, in Piața Victoriei din Timișoara, cu povești din șpaisul banațean, in pregatire pentru iarna. Un nou episod din seria evenimentelor marca „Culinaria Banatica” aduce in fața timișorenilor arta sacrificarii porcului dar și secretele pregatirii celor mai autentice…

- Aprinderea iluminatului festiv și a luminițelor din Targul de Craciun a avut loc duminica, 26 noiembrie, la ora 18:00. Aceasta a fost insoțita de un spectacol pe scena din Piața Victoriei, al carui invitat special a fost Alina Sorescu, alaturi de dansatori ai Clubului de dans sportiv „Magnum Team” din…

- Surprize mari pentru locuitorii din Timișoara! Ii așteapta atracții spectaculoase la Targul de Craciun din acest an. Vizitatorii vor avea parte de un trenuleț care ii va introduce in spiritul sarbatorilor de iarna, fabricat special pentru Dubai! Organizatorii sunt nerabdatori sa ii intampine pe turiști.…

- Profesoara timișoreana Adriana Balaj prezinta elevilor detalii inedite despre istoria Timișoarei și poveștile sale interesante, in cadrul unei lecții video, filmata cu drona. „Educația la inalțime” a ajuns și in capitala Banatului iar, cu aceasta ocazie, episodul dedicat Timișoarei prezinta locuri interesante…

- Cea de-a treia ediție a proiectului Lost Tapes, care iși propune sa recupereze muzica pierduta a orașului Timișoara, va prilejui lansarea unui dublu – vinil care cuprinde conform inițiatorilor „franturi din rock-ul original al Timișoarei, mișcarea rock din anii ‘80 fiind o expresie a rezistenței impotriva…

- Proiectul „Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara” se apropie de final. Schela pe care au fost montate la inceputul programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii va fi demontata in 6 noiembrie. Pana acum, instalația a atras 180.000 de vizitatori.

- „Pepiniera – 1.306 plante pentru Timișoara”, instalatia temporara din Piata Victoriei realizata cu ocazia anului Capitalei Culturale isi numara zilele. Atacata de destui timisoreni, adorata de altii, inclusiv de turisti conform cifrelor furnizate de organizatori, schela va fi demontata incepand cu data…

- Cinematograful Timiș din centrul Timișoarei se va redeschide in 13 octombrie dupa ce autoritațile au investit in reabilitare și modernizare peste 22 de milioane de lei. Amplasat chiar in centrul orașului, in Piața Victoriei, Cinema Timiș a fost construit in anii ’80 și a funcționat pana in 2017 sub…