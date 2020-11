Stiri pe aceeasi tema

- Initial, magistratii Tribunalului Constanta anuntasera ca vor analiza pe 4 decembrie, dupa sarbatoarea Sfantului Andrei, cererea privind suspendarea hotararii CJSU care impiedica accesul la pestera Sfantului Andrei pentrui enoriasii care nu au domiciliul sau resedinta in localitatea in apropierea careia…

- La nivelul unitații medicale au fost demarate o serie de lucrari de amenajare pentru a se asigura confortul pacienților și aparținatorilor care vor ajunge la spital in perioada urmatoare. Pandemia de Covid-19 a determinat o serie de schimbari la nivelul unitaților medicale, in curțile carora au parut…

- Moastele Sfantului Dimitrie cel Nou au fost scoase, duminica dimineata, in procesiune si asezate in baldachinul de langa Catedrala Patriarhala din Capitala. Procesiunea are loc in contextul in care Bucurestiul este pe primul loc ca numar zilnic de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica ca se așteapta la o prezența mare la vot.„Va marturisesc ca ma aștept la o prezența la vot mare, chiar in condiții de pandemie. (...) Totul este ca alegerile sa se desfașoare corect și sa se respecte regulile de protecție”, a spus Ludovic Orban,…

- Venind in intampinarea celor ce-si vor indrepta pasii spre Iasi pentru a participa la aceasta sarbatoare si tinand cont si de deciziile luate de autoritati in contextul epidemiologic in care ne aflam, Mitropolia Moldovei si Bucovinei anunta anul acesta o serie de masuri menite sa protejeze, in conditiile…

- Șoferii autobuzelor și microbuzelor școlare se asigura ca elevii respecta normele sanitare și poarta masca. Și in București școlile pot cere microbuze școlare pentru transportul elevilor lor.

- Spiritul Brasov Heores s-a simtit ieri si in Grecia. Un cuplu de brasoveni a alergat in a 7-a editie a evenimentului in tara in care sunt in concediu! Editia de pandemie Brasov Heroes (a 7-a) a avut loc, chiar si in conditii mai restrictive. Anul acesta, Brasov Heroes a mers pe un alt fel…

- A aparut in Monitorul Oficial ordinul prin care se aproba masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 in domeniul culturii. Ordinul se aplica: muzeelor și galeriilor de arta, bibliotecilor, librariilor, domeniului producției de film și audiovizual, organizatorilor de spectacole…